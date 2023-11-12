أوكرانيا تؤكد مقتل 3 جنود روس بانفجار في ميليتوبول

المصدر: رويترز

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أكد جهاز المخابرات الأوكرانية، اليوم، أن انفجاراً في بلدة ميليتوبول، التي تسيطر عليها روسيا، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود روس على الأقل، في هجوم وصفته بأنه «عمل انتقامي».

وأوضح الجهاز التابع لوزارة الدفاع، في بيان، أن الانفجار وقع خلال اجتماع أمس، لضباط روس في البلدة، وهي مركز للقوات الروسية في الجنوب.

وأضاف: «هذا العمل الانتقامي، الذي نفَّذه ممثلون للمقاومة المحلية، وقع في مكاتب البريد الجديدة التي استولى عليها الروس». ولم يتطرق مسؤولون روس للحادث.

وذكر البيان أن الشرطة توجهت للمنطقة، وشوهدت في وقت لاحق سيارة محترقة يتم قطرها عبر البلدة.

وينشط الجيش الأوكراني بشكل متزايد في مهاجمة القوات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

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