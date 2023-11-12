القوات الروسية تدمر مدفعين أوكرانيين خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في أوكرانيا، اليوم، أن القوات الروسية دمرت مدفعين أوكرانيين في منطقة خيرسون، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث: «ألحقت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية أضراراً بالعدو باستخدام القوة النارية في اتجاه خيرسون، ودمرت تجمعاً لأفراد العدو قرب مستوطنة كرينكي»، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف المتحدث أن وحدات المجموعة دمرت «مدفع هاون عيار 120 ملم مع الذخيرة المخصصة له، ما أسفر عن مقتل طاقمه، قرب مستوطنة تياجينكا».

وقال المتحدث إنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر أوكراني من طراز «دي-30» في منطقة الجزر وموقعاً للجيش الأوكراني في اتجاه كاخوفكا.

وأضاف المتحدث أن القصف استهدف أيضاً مستوطنات أوبريفكا وكرينكي وأليوشكي وستارايا ماياتشكا وكارداشينكا وكازاتشي لاجيري ودنيبرياني.

وقال المتحدث: «خلال الليلة الماضية، واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في مستوطنات نوفايا كاخوفكا، وكاخوفكا، وكرينكي، وبيشانوفكا، وكازاتشي لاجيري، وساجي، ونوفي لاجيري، وأطلق ما مجموعه 34 قذيفة مدفعية، ويجري تحديد عدد الضحايا في صفوف المدنيين».

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