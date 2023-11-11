روبرت إف كينيدي يقدم التماساً للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية بشكل مستقل

المصدر: د ب أ

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قدم روبرت كينيدي جونيور، المحامي البيئي الذي روج لنظريات المؤامرة المناهضة للقاحات، التماساً للترشح كمرشح رئاسي مستقل في ولاية نورث كارولينا.

وسيسمح الالتماس، الذي تم تقديمه إلى مجلس الانتخابات بالولاية في الأول من نوفمبر، لكينيدي بالترشح في الانتخابات العامة إذا جمع ما يكفي من التوقيعات.

وكان كينيدي نجل السيناتور السابق روبرت إف كينيدي وابن شقيق الرئيس الأسبق جون إف كينيدي، دخل السباق في البداية منافساً ديمقراطياً للرئيس جو بايدن، لكنه أعلن الشهر الماضي أنه سيترشح بدلاً من ذلك بشكل مستقل.

وقال كينيدي لحشد من الناس في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا: "حضرت إلى هنا اليوم لأعلن استقلالنا عن رحلة الفساد، الذي يحرمنا من الحياة ميسورة الكُلفة وإيماننا بالمستقبل واحترامنا لبعضنا بعضاً. ولكن للقيام بذلك، يجب أن أعلن أولاً استقلالي، استقلالي عن الحزب الديمقراطي".

وبموجب قانون الولاية، يتعين على المرشحين الرئاسيين غير المنتسبين لأي حزب جمع توقيعات من 1.5% من الناخبين الذين صوتوا في انتخابات حاكم الولاية الأخيرة. ويعني هذا الحصول على نحو 83 ألف توقيع هذه المرة.

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