كوريا الشمالية تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن علاقتها بروسيا

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة إن وزارة الخارجية في بيونجيانج نددت بتعليقات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن علاقات كوريا الشمالية وروسيا وقالت إنها تؤجج التوتر السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بلينكن الخميس إنه يتشارك مع كوريا الجنوبية في مخاوفها حول تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وهو ما وصفه بلينكن بأنه "طريق باتجاهين" يتضمن تدفق الأسلحة والدعم الفني.

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