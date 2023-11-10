بلينكن يصف عدد قتلى حرب إسرائيل في غزة بأنه كبير للغاية

المصدر: رويترز

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ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم "الجمعة" بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء استمرار حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة، قائلا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن تحمل المدنيين وطأة الحرب، رحب بلينكن بموافقة إسرائيل على هدنات إنسانية لمدة أربع ساعات وهو الأمر الذي أعلنه البيت الأبيض "الخميس"، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين في غزة.

وفي حديثه للصحفيين بنيودلهي في نهاية جولة استمرت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، قال بلينكن "لقد قُتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين؛ وعانى عدد كبير للغاية خلال الأسابيع الماضية".

وتابع "نريد أن نبذل كل في وسعنا لمنع إلحاق الضرر بهم وزيادة المساعدات التي تصل إليهم إلى أقصى حد"، مضيفا أن واشنطن ستناقش إمكانية اتخاذ خطوات أخرى مع إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف.

وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

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