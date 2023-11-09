الجيش الأوكراني: صاروخ باليستي روسي يصيب سفينة تجارية في البحر الأسود

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني أن صاروخاً باليستياً أطلقته روسيا أصاب، أمس، سفينة تجارية في البحر الأسود، وهو هجوم نادر قد يهدد بتقويض مرور الصادرات الرئيسة مثل الحبوب.

وأصيبت السفينة في ميناء بيفديني، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته. ويعد الميناء مركزاً رئيساً لشحنات الحبوب الأوكرانية، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الجيش الأوكراني، عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «استمراراً لإرهابه ضد السفن المدنية، أطلق العدو بشكل خبيث صاروخاً مضاداً للرادار من طراز (كيه اتش-31 بي) باتجاه أحد الموانئ البحرية في منطقة أوديسا من طائراته الجوية التكتيكية في البحر الأسود»، ولم يشر الجيش الأوكراني إلى اسم المنشأة.

وأضاف أن الصاروخ أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري كانت تدخل إلى الميناء، ما أسفر عن مقتل مرشد بحري أوكراني وإصابة أربعة، بينهم ثلاثة مواطنين فلبينيين، من أفراد الطاقم وموظف بالميناء.

ووفقاً لمنصة «فيسيل فايندر» المعنية برصد حركة الملاحة البحرية، كانت عدة سفن ترفع علم ليبيريا تبحر صوب موانئ بالبحر الأسود في منطقة أوديسا أثناء الهجوم.

ورفضت روسيا، في يوليو، تمديد اتفاق دولي كان يهدف إلى ضمان ممر آمن للسفن التي تحمل صادرات زراعية أوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

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