البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت غزة في 24 ساعة

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإن ما بين 500 و600 أمريكي لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "نعلم أننا أخرجنا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، ويترك ذلك عددا يساوي نحو 500 أو 600 باقين حينما نعدّ أفراد الأسر الموجودين هناك".

وخرج الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في موكب مغادر لشمال غزة اليوم "الأربعاء" بحثا عن ملاذ آمن من القصف الجوي الإسرائيلي والقتال البري الضاري بين القوات الإسرائيلي وحركة حماس.

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