جنوب أفريقيا تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي لتوبيخه رسمياً

المصدر: رويترز

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أعلن زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء أن البلاد ستستدعي السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي لتصدر إليه "توجيها" أو توبيخا رسميا.

وقال دانجور في رسالة نصية لرويترز "نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم. لست واثقا من توقيت حضوره".

ولم يخض دانجور في تفاصيل حول الإجراء، ولم يحدد سبب التوبيخ.

وانتقدت جنوب أفريقيا السفير الإسرائيلي هذا الأسبوع على خلفية تعليقات عامة أدلى بها، لكنها لم تحدد ما قاله.

واستدعت جنوب أفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد القتلى والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها مع حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور يوم الاثنين "يدلي سفير إسرائيل بعدد من التعليقات ... من دون أن يتناقش إطلاقا مع أي من الأعضاء الكبار بحكومة جنوب أفريقيا".

وأضافت "لا أعلم إن كان هذا بسبب (أن هذه) دولة أفريقية وأنهم لا يحترموننا، لكنه شيء لا ينبغي لنا التسامح معه".

ولم ترد سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا على طلب للتعليق.

وتؤيد جنوب أفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.

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