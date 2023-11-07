الخارجية الروسية تعقب على تصريح وزير إسرائيلي بضرب غزة بأسلحة نووية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها "أثار هذا عددا كبيرا من التساؤلات".

وقالت زاخاروفا إن القضية الرئيسية هي أن إسرائيل اعترفت على ما يبدو بامتلاكها أسلحة نووية.

ولا تعترف إسرائيل علناً بامتلاكها أسلحة نووية رغم أن اتحاد العلماء الأمريكيين يقدر أن إسرائيل تمتلك نحو 90 رأساً نووياً.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر".

فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو "هذه إحدى الوسائل".

وأثارت تصريحاته إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي "مرفوضة".

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