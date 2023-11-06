روسيا تدعو لوحدة فلسطينية وتحذر من خطر "إرهابي" بسبب القتال في غزة

المصدر: رويترز

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دعت روسيا، اليوم الاثنين، إلى إنهاء القتال في غزة، وقالت إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ضروري لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً وزيادة "النشاط الإرهابي".

واتهمت روسيا التي تربطها علاقات مع إيران وحماس وقوى عربية كبرى وكذلك مع الفلسطينيين وإسرائيل، الولايات المتحدة والغرب مراراً بتجاهل ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "الأولوية اليوم هي الوقف السريع للأعمال القتالية في غزة".

وأضافت: "إذا لم يتم ذلك فسنواجه مخاطر التطرف وزيادة النشاط الإرهابي وخطر توسع الصراع جغرافيا".

وقالت روسيا، التي أغضبت إسرائيل الشهر الماضي بدعوة وفد من حركة

(حماس) إلى موسكو، إن الوحدة الفلسطينية ضرورية وفقاً لنهج منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت روسيا: "من الواضح أن من الضروري بشكل خاص ضمان الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والحل التفاوضي".

وأضافت أن القوى العالمية يجب أن تسعى لردع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية ووقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس.

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