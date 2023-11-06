مقتل سبعة أشخاص بسبب عواصف ضربت مدينة ساو باولو البرازيلية

المصدر: د ب أ

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لقي سبعة أشخاص حتفهم يوم الأحد في أعقاب عاصفة عنيفة ضربت ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقا للأرقام الرسمية.

وأكدت حكومة الولاية وفاة الحالة السابعة عقب عواصف يوم الجمعة. ووفقا للبيان فإن الضحية توفي في حادث قارب.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية في حدوث أضرار وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن.

وتجرى في البرازيل حاليا امتحانات القبول للجامعات الحكومية المرغوبة. وقال حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز دي فريتاس، على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن الكهرباء عادت إلى جميع المراكز التعليمية في الولاية.

ومع ذلك، لا تزال أكثر من مليون أسرة يعانون من انقطاع الكهرباء في المنطقة، وفقا لسلطات الدفاع المدني.

ولحقت أضرار بسباق جائزة البرازيل الكبرى فورمولا 1، الذي أقيم يوم الأحد في ساو باولو، بسبب العاصفة. وتسببت الرياح، التي تجاوزت سرعتها، بحسب تقارير إعلامية، أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، في اقتلاع سقف أحد المدرجات.

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