في رقم قياسي.. 32 ألف مهاجر يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية هذا العام

المصدر: رويترز

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قالت السلطات الإسبانية الأحد إن نحو 32 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية على متن سفن متهالكة من غرب أفريقيا هذا العام، ليتجاوز العدد رقما قياسيا سابقا مسجلا في 2006.

وذكرت السلطات المحلية لرويترز أن 31933 شخصا وصلوا إلى الجزر منذ بداية العام مقارنة مع 31678 في 2006.

وقال خفر السواحل الإسباني إنه تسنى منذ يوم الجمعة إنقاذ 739 شخصا من المحيط الأطلسي قبالة جزيرة إل هييرو أصغر الجزر في الأرخبيل والواقعة أقصى الغرب.

وكان خفر السواحل الإسباني قال أمس السبت إنه عثر على جثتين وإن شخصين آخرين فارقا الحياة في وقت لاحق في المستشفى.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الأرقام أظهرت نطاق الأزمة الإنسانية التي تواجهها الجزر ودعا إلى مزيد من المساعدات من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستوفر مساكن طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في الثكنات.

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