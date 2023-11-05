بعمر 15 عاماً.. نجل رمضان قديروف رئيساً لجهاز أمن الشيشان

المصدر: د ب أ

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جرى تعيين نجل رئيس الشيشان، رمضان قديروف، آدم قديروف (15 عاماً)، رئيساً لجهاز الأمن، حسبما ذكرت تقارير رسمية في الجمهورية الروسية اليوم.

وقال قائد قوات قديروف أخمات الخاصة، زاميد شالاييف، على تطبيق «تليغرام»، اليوم، إن الشاب يمثل مثالاً ساطعاً لجيله.

ونشر شالاييف صورة له وبجواره آدم قديروف، كما أشاد بالصفات القيادية للشاب مسؤولون آخرون، بينهم وزير الشرطة الوطنية أحمد دوداييف.

وكان رمضان قديروف نفسه في وقت من الأوقات نائباً لرئيس الأمن لوالده أحمد قديروف الذي اغتيل عام 2004.

وتقلَّد آدم قديروف العديد من الأوسمة، ويحمل لقب «بطل الشيشان».

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