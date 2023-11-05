ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل في الضربات الإسرائيلية

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ السابع من أكتوبر، 2509 نساء.

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