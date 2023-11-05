وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة

المصدر: د ب ا

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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء تصريح مارتن ردا على دعوة من حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا شين فين، الذي أشار إلى أن قصف إسرائيل المتواصل لغزة جعل موقف السفيرة دانا إرليخ في دبلن يتعذر الدفاع عنه.

وامتنع حزب شين فين من قبل عن المشاركة في عدة عمليات تصويت على مستوى المجالس المحلية بشأن دعوات لطرد السفيرة إرليخ. ورغم ذلك، غير الحزب موقفه الخميس وأصر على أنه لم يعد مقبولا أن تظل السفيرة في أيرلندا.

ووصف مارتن الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع دعوة شين فين بأنها "شعبوية" و"رد فعل متسرع".

وأضاف: "لا يمكنني فهم منطق كيفية سعينا إلى إخراج مواطنينا من غزة إذا قطعنا علاقتنا بإحدى الدول التي نعمل معها".

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