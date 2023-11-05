وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي

المصدر: وكالات

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توفي 51 فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينينة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الجيش الإسرائيلي "استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

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