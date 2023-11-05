ألمانيا.. الشرطة تفاوض رجلاً يحتجز ابنته رهينة في مطار هامبورغ

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية بمدينة هامبورغ، شمال البلاد، صباح اليوم الأحد، أنها تواصل التفاوض مع محتجز الرهينة في مطار هامبورغ.

وقالت ساندرا ليفجرون المتحدثة باسم الشرطة: "سنواصل التفاوض".

وكان رجل مسلح احتجز ابنته البالغة من العمر أربعة أعوام رهينة على مدرج المطار.

ويشتبه في أن خلفية الواقعة ترجع إلى نزاع على حضانة الطفلة، بحسب بيانات الشرطة.

وأعلن مطار هامبورغ في وقت مبكر من اليوم، استمرار تعليق رحلات الطيران به إلى أجل غير مسمى بسبب واقعة الاحتجاز في ساحة الطائرات بالمطار.

وتم إخلاء جميع الطائرات الموجودة على مدرج المطار على خلفية الواقعة، وكتبت شرطة هامبورغ على موقع موقع إكس (تويتر سابقا) في وقت سابق: "نخلي جميع الطائرات الموجودة في مطار هامبورغ والتي لا يزال بها أشخاص"، لافتة إلى أنه تم بالفعل إخلاء جميع صالات المطار.

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