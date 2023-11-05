الشرطة الألمانية تكشف ملابسات واقعة مطار هامبورج

المصدر: د ب أ

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كشفت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية أن نزاعا بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام رجل مسلح باقتحام ساحة مطار هامبورج بعنف.

ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن فإن الطفل الذي كان مع الرجل كان يقيم مع والدته يوم السبت. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الأب "أخذ الطفل" من الأم، ربما يكون قسرا، قبل أن يقود سيارته باتجاه هامبورج وعلى مدرج المطار، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة مساء السبت عند سؤالها عن الحادث.

وتواجد في مكان الحادث قوة خاصة من الشرطة وأخصائي نفسي تابع للشرطة. ووفقا للتقارير فإن الرجل، الذي يعتقد أن عمره 35 عاما وفقا للشرطة، كان يحمل طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات في السيارة. وتم إخلاء مطار هامبورج بالكامل.

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