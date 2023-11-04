مسؤولون غربيون: مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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كشفت شبكة إن.بي.سي عن مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي سابق لم تذكر اسمهما القول إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب.

أدت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من البلاد، كما أثارت أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقالت إن.بي.سي إن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين قولهما إن المحادثات مع أوكرانيا تأتي وسط مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وكذلك بشأن قدرة الغرب على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وتسيطر روسيا حالياً على نحو 17.5 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

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