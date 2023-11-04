شرطة لندن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في كشف السلوك الإجرامى خلال الاحتجاجات

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة البريطانية في لندن إنه سيكون هناك "تركيز أكبر"، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص من خلال الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات، نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت قوة الشرطة البريطانية أنه سيتم جلب حوالي 1900 رجل شرطة إضافي، من مختلف أنحاء لندن وقوات أخرى بالمملكة المتحدة، للمساعدة في التعامل مع الأحداث، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه. ميديا" اليوم السبت.

وتشهد لندن مظاهرات على نطاق واسع، منذ عدة أسابيع للمطالبة بوقف فوري لهجمات إسرائيل على غزة.

ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى، من أجل فلسطين، في "ميدان ترافالجار"، مساء اليوم "السبت".

وذكرت قائدة الشرطة، كارين فيندلاي أن القوة ستتعامل مع احتجاجات "فقط أوقفوا النفط"، وعشرات من الفعاليات الأخرى، المقرر تنظيمها في "بونفاير نايت"، بالإضافة إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، على مدار اليومين.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي، عبر الانترنت، يوم "الجمعة"، أشارت إلى استخدام أساليب أكثر دقة عند القيام بإجراء اعتقالات خلال الحشود الضخمة.

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