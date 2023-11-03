روسيا تعلن إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية فوق محطة زابوريجيا والقرم

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته أسقطت تسع مسيرات أوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عبر صفحتها على منصة «تلغرام»، أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل عملية تناوب فريق المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يصدر أي تعليق على الحادث من كييف أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتولى مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إنيرجودار التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ العام الماضي، وكانت آخر عملية تناوب للفريق قد جرت في أوائل أكتوبر الماضي.

ووفقاً لمسؤول روسي رفيع المستوى، فقد كان من المقرر أن يصل، أمس، مراقبون جدد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت روسيا السيطرة على المحطة، التي تقع في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خط المواجهة، في أوائل مارس 2022، وذلك بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

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