مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لإسرائيل بـ14.3 مليار دولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك برغم تأكيد الديمقراطيين أنه لن تتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد أكدت، أمس، أن الولايات المتحدة لن تسعى لفرض أي شروط على الدعم الذي تقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته «حماس».

وقالت هاريس، خلال مؤتمر صحفي ببريطانيا، في ختام قمة سلامة الذكاء الاصطناعي: «لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها».

وأضافت: «سنواصل الوقوف مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولنكن واضحين وألَّا ننسى أبداً ما حدث في السابع من أكتوبر، حين قُتل وذُبح مئات وآلاف، 1400 من الأبرياء، شباب كانوا ببساطة يحضرون حفلاً موسيقياً».

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: على إسرائيل أن تسهل النقل الآمن للمرضى في غزة

خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني معرَّض لخطر الإبادة الجماعية

تضرر 4 مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بوقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تعتقل 11 مريضاً من غزة بعد اقتحام مستشفى في القدس

مقتل مراسل تلفزيون فلسطين بقصف إسرائيلي على غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز