زيلينسكي: نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات كييف ستنجح في قتالها في المستقبل، خاصة في منطقة البحر الأسود، حتى لو كان الوضع على الجبهة صعبا في الوقت الحالي.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو الثلاثاء: "تم تصميم العالم الحديث للتعود على النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأ العدوان على قدم وساق، توقع الكثيرون في العالم أن أوكرانيا لن تصمد".

وأضاف :"وفي الوقت نفسه، تعتبر الإنجازات الهائلة لشعبنا، ولجميع جنودنا، ببساطة أمرا مفروغا منه".

وقال: "نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ، حتى لو لم تتم مناقشته كثيرا في الوقت الحالي".

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