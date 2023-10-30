الجيش الصيني: سفينة فلبينية تدخل المنطقة المتنازع عليها بلا تصريح

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الصيني أن سفينة فلبينية دخلت المياه بالقرب من جزيرة هوانجيان في بحر الصين الجنوبي بدون تصريح اليوم، حسبما ذكر المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية تيان جونلي في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجزيرة، التي تسمى أيضاً سكاربورو شول، هي عبارة عن سلسلة من الشعب المرجانية والصخور تطالب كل من الصين والفلبين بأحقيتها في السيادة عليها.

وقام الجيش الصيني بمراقبة السفينة، ووجه لها تحذيرات ومنعها من الإبحار.

وقال إن هذه الأفعال من جانب الفلبين تمثل انتهاكاً لسيادة الصين، وحث مانيلا على وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات تجنباً لتصعيد الموقف.

وأضافت الصين أنها تقوم بإبعاد السفينة في بحر الصين الجنوبي.

كانت وزارة الخارجية الفلبينية قد استدعت نائب رئيس البعثة الصينية لدى مانيلا؛ لأن السفير الصيني لم يكن موجوداً بالبلاد للاحتجاج على اصطدام سفينتين صينيتين بسفينتين فلبينيتين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الشهر الجاري.

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