الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه البري على غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم مجدداً مئات المواقع التابعة لحركة حماس، في الوقت الذي يكثف فيه من عملياته البرية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تليجرام" صباح اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة قصفت أكثر من 450 هدفاً، يوم أمس السبت، من بينها مراكز قيادة ونقاط مراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الوحدات القتالية الإسرائيلية هاجمت خلايا إرهابية حاولت المهاجمة وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح خطيرة أثناء الليل إثر إصابته بقذيفة هاون في شمال قطاع غزة، وأن هناك جندياً إسرائيلياً آخر أصيب خلال اشتباكات مع مسلحين في الشمال أيضا. ويتلقى كلاهما العلاج في المستشفى، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجري، في مقطع فيديو نُشر الليلة الماضية على منصة "إكس"، إن إسرائيل تدخل المرحلة التالية من حربها ضد حماس في غزة، من الجو والبر والبحر.

ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير أن الآلاف من سكان غزة احتشدوا حول مستشفى الشفاء في غزة، بحثاً عن مأوى.

وتشير صور، نشرتها شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية وغيرها من محطات البث التلفزيوني إلى أن الكثير من السكان لجأوا إلى مكان قريب من أكبر مستشفى في غزة.

وإلى الجنوب، اقتحم الآلاف المستودعات ومراكز توزيع إمدادات الإغاثة، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وذكر توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة "إنه مؤشر مثير للقلق على أن النظام المدني، بدأ في الانهيار، بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار شديد على غزة".

وأضاف: "المواطنون يشعرون بالفزع والإحباط واليأس".

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