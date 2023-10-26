حاكم فلوريدا: ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخيرة لإسرائيل استعداداً لاجتياح غزة

المصدر: ا ب

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أكد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الخميس، أنه وضع ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخائر إلى إسرائيل، التي تواصل استعدادها لشن عملية برية في غزة ردا على هجوم حماس، في أحدث رد رسمي لديسانتيس لدعم إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية للفوز ببطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 الرئاسية.

وقال جيريمي ريدفيرن، المتحدث باسم مكتب الحاكم، إن فلوريدا أرسلت طائرات شحن محملة بإمدادات الرعاية الصحية وطائرات مسيرة ودروع واقية وخوذات.

وأضاف ريدفيرن أن الدولة تعاونت أيضا مع مجموعات خاصة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي.

ولم يكشف ريدفيرن عن نوع أو كمية الذخيرة والأسلحة، وأحال الأسئلة إلى مستشار الحملة الذي لم يتسن الاتصال به على الفور للحصول على تعليق.

يستخدم ديسانتيس صلاحياته الرسمية على الأغلب لاتخاذ إجراءات تتوافق مع أهدافه السياسية الأوسع، حيث سبق له استخدام أموال ولاية فلوريدا لنقل المهاجرين جوا من تكساس إلى المناطق التي يقودها الديمقراطيون مثل مارثاز فينيارد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت إدارته الجامعات الحكومية بحل فروع مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين. ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، قامت فلوريدا أيضا بتسيير رحلات جوية لإجلاء نحو 700 أمريكي من إسرائيل.

واصطف ديسانتيس وغيره من مرشحي الرئاسة من الحزب الجمهوري خلف إسرائيل، واتهموا الرئيس جو بايدن بعدم بذل ما يكفي لدعم الإسرائيليين.

وانتقد ديسانتيس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي بشأن إسرائيل أيضا.

ولم يتضح ما إذا كان ديسانتيس قد نسق شحنات الأسلحة مع إدارة بايدن، حيث تنظم وزارة التجارة شحن أنواع عديدة من الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج.

ولم يرد مجلس الأمن القومي ووزارة التجارة على الفور على طلب للتعليق.

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