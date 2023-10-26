روسيا تعتزم تخصيص ثلث موازنة البلاد في 2024 لحرب أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، خلال جلسة عامة، اليوم الخميس، أن موازنة الدفاع الخاصة بالبلاد ستزيد إلى 8ر10 تريليون روبل (116 مليار دولار) في عام 2024.

ومن المتوقع أن يتم إنفاق ثلث موازنة الدولة العام المقبل على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة المالية، سيرتفع الإنفاق العسكري نتيجة لذلك إلى 6ر30% من إجمالي نفقات الدولة العام المقبل، والمتوقع أن يعادل 370 مليار دولار.

وقال سيلوانوف إن النصر هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن تركز موازنة الدولة ومواردها عليه.

وبذلك يتضاعف الإنفاق العسكري لروسيا مقارنة بعام 2023.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز