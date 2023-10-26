الكرملين: يجب مواصلة الجهود للتوصل إلى قرار متوازن للأمم المتحدة بشأن غزة

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم "الخميس" إن الجهود للاتفاق على ما وصفه بقرار متوازن للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة يجب أن تستمر.

جاء ذلك بعد يوم من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد دعوة أمريكية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال الدعوة إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ووقف تسليح حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

ولم يحظ نص منافس صاغته روسيا ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وسحب الأمر الإسرائيلي للمدنيين في غزة بالانتقال جنوبا قبل هجوم بري في الحصول بالحد الأدنى من الأصوات لتأييده.

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