العثور على 100 جثة في تجمع سكاني إسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة قضوا بنيران مسلحي حماس التي شنت السبت هجوما مباغتا على الدولة العبرية.

وقال المتطوع والمتحدث باسم منظمة "زاكا" موتي بوكجين "كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة".

وأضاف "لقد أطلقوا النار على الجميع". وهؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا على يد حركة حماس فيما أعلنت إسرائيل العثور على 1500 جثة لمقاتلي حماس في أراضيها وخاصة قرب تخوم غزة.

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