غارة جوية إسرائيلية تقتل عضوين في المكتب السياسي لحماس

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول من حركة (حماس) لرويترز اليوم الثلاثاء أن عضوين في المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، هما جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، قُتلا في غارة جوية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل أبو شمالة قائلا إنه سقط في قصف "الليلة الماضية".

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