الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل

المصدر: د ب ا

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نفى مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، "مزاعم كاذبة يتم تداولها" حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله إن "ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة"، موضحاً أن الطائرة المشار إليها في "مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات".

وحذّر المصدر من أن "هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

وأكد المصدر "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه".

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