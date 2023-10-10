بوتين: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثال حي على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور روسيا حاليا أن واشنطن حاولت التوصل وحدها لتسوية في المنطقة.

وقال الكرملين في وقت سابق إنه على اتصال بالجانبين وسيسعى للعب دور في حل الصراع بينهما.

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