بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب.. بايدن يأمر بتقديم مساعدات إضافية لتل أبيب

المصدر: البيان

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "هذا الصباح، أبلغ فريق الأمن القومي الرئيس ونائبة الرئيس بالوضع في إسرائيل. وأمر بايدن بتقديم مساعدة إضافية لإسرائيل " بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب.

وأعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريا أمس السبت "مناقشات معمقة" حول احتياجات تل أبيب من المساعدات العسكرية في مواجهة هجوم حركة "حماس" وفق روسيا اليوم.

وأفادت صحيفة Business Insider بأن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، لكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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