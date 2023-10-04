أكد أنه خاطر من أجل الشعب الأمريكي وليس نادماً .. مكارثي يعلن عدم ترشحه مجدداً لرئاسة مجلس النواب

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي عدم ترشحه مجدداً لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس.

وقال مكارثي: قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي ولست نادماً على جهودي في بناء التحالفات وإيجاد الحلول.

وتم تعيين باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لكيفن مكارثي، رئيسًا مؤقتًا.

وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.

ولا يحق لرئيس البرلمان المؤقت، وهو اللقب الرسمي، سوى إجازة عطلة مجلس النواب، وتأجيل الجلسات وإقرار الترشيحات لرئاسة مجلس النواب.

وعزل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية.

وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب.

وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه في نهاية الأسبوع الماضي عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّ ماكارثي حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية.

ويشرّع عزل ماكارثي الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي (58 عاماً) الذي لم يصدر عنه أيّ تعليق بل اكتفى برسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.

وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام ماكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب ماكارثي".

وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن ماكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن ماكارثي".

وتابع "لقد قدّم كيفن ماكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".

من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".

ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع الإدارة بايدن ولا سيّما بشأن مستوى الإنفاق في الميزانية الفدرالية.

ووصف "الائتلاف الديموقراطي الجديد"، وهو كتلة من المشرعين الديموقراطيين المؤيدين لقطاع الأعمال، ماكارثي بأنّه "ببساطة غير جدير بالثقة".

وبدا عزل ماكارثي شبه محتوم بعدما شجّع زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز نواب الحزب على الإطاحة برئيس المجلس.

وجرى تصويت أوّلي على مقترح لـ"تأجيل النظر" بمذكرة غايتس ما يعني عملياً وأد محاولة الإطاحة برئيس المجلس، لكنّ جيفريز طلب من النواب الديموقراطيين التصويت ضدّ هذه المبادرة.

والتزم كلّ النواب الديموقراطيين بتوصية جيفريز وكذلك فعل 11 نائباً جمهورياً متمرداً، فسقط مقترح وأد مذكرة العزل.

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