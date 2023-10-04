بعد تصويت على المضي قدماً للإطاحة به.. منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في خطر كبير

المصدر: أ ب

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أصبحت قدرة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على البقاء في منصبه الآن في خطر كبير بعد أن صوت المجلس لصالح المضي قدما في مسعى من جانب المنتقدين الجمهوريين اليمينيين للإطاحة به.

تم التصويت، الذي انتهى بفارق ضئيل يوم الثلاثاء، بطلب من المنافس الرئيسي لمكارثي، النائب مات غايتز من فلوريدا.

وجمع التصويت حفنة من منتقدي رئيس مجلس النواب الجمهوريين المحافظين والعديد من الديمقراطيين الذين يقولون إنه لا يستحق القيادة.

ويفتح مجلس النواب الآن مناقشة غير عادية حول رفض طرح الاقتراح أو وضعه جانبا قبل الجولة التالية من التصويت.

ومن الممكن أن تتأخر النتيجة النهائية.

وسرعان ما فتح مجلس النواب النقاش حول ما إذا كانت ستتم إقالة مكارثي بعد تصويت يوم الثلاثاء.

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