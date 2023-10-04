الولايات المتحدة.. بايدن يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب سريعاً بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".

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