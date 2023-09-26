ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للوقود في قرة باغ إلى 125 قتيلا
ذكرت وكالة إنترفاكس أذربيجان اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الصحة الأرمينية أن عدد القتلى جراء انفجار وحريق في مستودع للوقود وقعا أمس ارتفع إلى 125.
وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد بعد أن أبلغت سلطات قرة باغ عن وفاة 20 صباح اليوم.
ووقع الانفجار بينما فر آلاف الأرمن من الجيب الانفصالي بعد هزيمة مقاتليهم على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة.
وقالت وزارة الصحة الأرمينية إن جثث القتلى في الانفجار الذي وقع بالقرب من عاصمة المنطقة نقلت إلى أرمينيا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الانفجار أدى إلى إصابة المئات بحروق. وأضافت إنها تقدم المساعدة الطبية لمن يعانون من الحروق وتجلي البعض بسيارات الإسعاف.
وقالت الحكومة الأرمينية إنه حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم عبر إلى أراضيها ما لا يقل عن 28120 شخصا من أصل 120 ألفا من الأرمن يعيشون في قرة باغ.
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