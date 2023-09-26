20 قتيلاً بانفجار مستودع وقود في ناغورني قرة باغ

المصدر: د ب أ

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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب نحو 300 آخرين إثر انفجار مستودع للوقود في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، في الوقت الذي اجرت فيه أذربيجان وأرمينيا "مشاورات مكثفة".

وجرى نقل الأشخاص المصابين بإصابات خطيرة جراء الإنفجار الذي وقع ليل الاثنين إلى المستشفى. ومن غير الواضح حتى الآن سبب الإنفجار في الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية، والذي يخضع تقريبا بالكامل لسيطرة أذربيجان في أعقاب العملية العسكرية التي جرت الأسبوع الماضي.

وأعربت أذربيجان عن استعدادها لتقديم العلاج لضحايا الانفجار، وأن المستشفيات في العديد من المناطق مستعدة لعلاج عدد كبير من المرضى، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية عن مستشار رئيس أذربيجان حكمت حاجييف.

ولم يكن الانفجار بعيدا عن مدينة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ، الذي يطالب الأرمن بالسيادة عليه ولكنه معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان.

ويفر آلاف السكان حاليا إلى دولة أرمينيا المجاورة، وكان كثير منهم يقفون وقت الانفجار في طوابير للحصول على البنزين.وارتفع عدد اللاجئين الذين غادروا إلى أرمينيا الأم إلى أكثر من 19 ألف شخص.ووعدت الحكومة في يريفان بتوفير المأوى للاجئين.

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