انتهاء المحادثات بين بوتين وكيم في ساعتين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية اليوم الأربعاء، بعد نحو ساعتين على بدئها، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وأجرى بوتين وكيم في مستهل اللقاء محادثات مع وفديهما، قبل أن يعقدا مفاوضات ثنائية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء مضيفة أن الزعيمين سينضمان إلى مأدبة عشاء رسمية على شرف كيم.

اقرأ أيضا:

زيارة نادرة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا ربما تحمل مفاتيح حسم الحرب في أوكرانيا

بوتين وكيم يصلان إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية قبيل القمة المرتقبة بينهما

بوتين يلتقي كيم جونج أون اليوم في مركز فوستوشني للفضاء

بوتين يرحب بكيم في القاعدة الفضائية ويقول إنه سعيد برؤيته (فيديو)

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز