بوتين يرحب بكيم في قاعدة فضائية ويقول إنه سعيد برؤيته(فيديو)

المصدر: رويترز

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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، اليوم الأربعاء.

وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية "أنا سعيد برؤيتك... هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة".

وشكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.

وسيجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية التي وصل إليها كيم بالقطار، وفق وكالات أنباء روسية.

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