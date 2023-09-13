بوتين وكيم يصلان إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية قبيل القمة المرتقبة بينهما

المصدر: أ ف ب

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء، قبل قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعتقد واشنطن أنها قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية تاس وإنترفاكس وريا نوفوستي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية". ولم يتم الكشف مسبقا عن مكان انعقاد القمة في الوقت الذي كيم في طريقه إلى روسيا للقاء بوتين.

كما وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بشرق روسيا لمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن "كيم جونغ أون وصل بالقطار إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية". وتعتقد واشنطن أن المحادثات بين الزعيمين يمكن أن تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

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