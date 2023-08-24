ديميتري أوتكن.. «فاغنر الأصلي» في الطائرة الروسية المنكوبة

المصدر: دبي – البيان ووكالات

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رغم ظهور قيادي مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين كأبرز الأسماء وواجهة أعمال مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، إلا أنه ليس وحده في المجموعة، ولم يكن بمفرده في الطائرة المنكوبة في موسكو التي أعلنت روسيا عن تحطمها أمس الأربعاء، ولكن كان معه قيادي آخر، ربما سميت المجموعة كلها تيمنا باسمه، وذلك دلالة على أهميته، وهو القيادي ديميتري أوتكن، والذي يلقب حركياً بـ«فاغنر»، الذراع الأيمن ليفغيني بريغوجين، والمخطط الأبرز للعديد من العمليات العسكرية لمجموعة «فاغنر».

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية وفقاً لبيان في «روسيا اليوم»، عن تواجد، ديميتري أوتكين القيادي في مجموعة فاغنر ضمن الأسماء التي كانت على متن الطائرة التي تحطمت في شمال موسكو أمس الأربعاء، دون تأكيد أو إعلان عن وفاته بشكل رسمي.

ونشر موقع «آر تي» العربي عن الهيئة قائمة بأسماء الركاب الذين كانوا على متن الطائرة المحطمة، وفي مقدمتهم القائد الأشهر للمجموعة يفغيني بريغوجين، ومجموعة من أعضاء المجموعة وهم سيرغي بروبوستين و يفغيني ماركيان وألكساندر توتمين وفاليري تشيكالوف ونيكولاي ماتوسيف، إضافة إلى القيادي ديميتري أوتكن.

كما أوردت الهيئة أسماء طاقم قيادة الطائرة الذي لقي حتفه في الحادث، وهم قائدها أليكسي ليفشين ومساعده رستم كريموف والمضيفة كريستينا راسبوبوفا.

وفي حال تأكد وفاة أوتكن، وبريغوجين، وهما القياديان الأكبر والأبرز في المجموعة، تكون وفاة للمجموعة الروسية ذاتها.

وأوتكين كان جندياً سابقاً في الجيش الروسي، ويعد اليد اليمنى لقائد المجموعة يفغيني بريغوجين، ولعب دوراً رئيسياً في تأسيس المجموعة العسكرية فاغنر، حتى أن اسمه الحركي قبل تأسيس المجموعة كان فاغنر لشدة ولعه بالملحن الألماني ريتشارد فاغنر، أحد الملحنين النازيين الذين كان النازي أدولف هتلر من المولعين به.

الملحن النازي

ويتردد أن مجموعة فاغنر سميت تيمناً باسم أوتكين الحركي البالغ من العمر 53 عاماً، الذي حمل على ساعده شعار النازية، وتقاعد برتبة مقدم في المخابرات العسكرية الروسية، وسبق اتهامه بالتورط في جرائم حرب في الشيشان وغيرها من الأماكن التي نشطت فيها المجموعة العسكرية الروسية المسلحة.

ويعد أوتكن رجلاً خفياً، ولم يظهر إعلامياً سوى في حفل سابق بالكريملين، حيث شوهد في حفل استقبال تكريما لأبطال يوم الوطن الروسي، وفي وقت لاحق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن أوتكين كان حاضرا في المأدبة بين المدعوين من منطقة نوفغورود، باعتباره حائزا على وسام الشجاعة.

وحسب ما نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية، شارك أوتكين في حربي الشيشان الأولى والثانية، حتى عام 2013، كان قائدًا للقوات الخاصة المنفصلة رقم 700 التابعة للواء الثاني، وبعد تقاعده عمل في مجموعة موران الأمنية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، في مايو 2014، بالقرب من روستوف أون دون، نظم قاعدة تدريب للمقاتلين وأصبح قائد وحدته الخاصة، والتي حصلت على الاسم الرمزي Wagner PMC، وفي ديسمبر 2016.

عقوبات أمريكية

وتم إدراج ديمتري أوتكين في قائمة العقوبات الأمريكية في يونيو 2017 رفقة قائد قوات فاغنر يفجيني بريغوجين، كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت.

وفي عام 2021، تم فتح قضية جنائية في أوكرانيا ضد ديمتري أوتكين للاشتباه في انتهاكه للسلامة الإقليمية، كما تعرض لعقوبات من حكومتي نيوزيلندا والمملكة المتحدة.

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