مجموعة فاغنر تنعى زعيمها وتُلمح إلى الخيانة

المصدر: البيان

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أكدت قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل بريغوجين قائد مجموعة فاغنر وان قتله جاء نتيجة أفعال الخونة.

وقال منشور على قناة (جراي زون) على تيليغرام "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

ولقي يفغيني بريغوجين مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

تحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز "إمبراير" في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

وذكرت قناة يفيجني بريجوجين على تطبيق تليجرام أن طائرة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، التي أشارت تقارير إلى أنه لقي حتفه لدى تحطمهما، تم إسقاطها في سماء روسيا، في ضربة موجهة.

وأوضحت قناة "جراي زون" على تليغرام أن دفاعات مضادة للطائرات أسقطت الطائرة فوق منطقة تفير، لكنها ألقت بظلال شك على مقتل بريجوجين من عدمه.

وعادة ما كان بريجوجين يستخدم قناة "جراي زون" لنشر مقاطعه المصورة.

وورد على القناة أن طائرتين تابعتين لمجموعة فاجنر كانتا في الجو في نفس الوقت.

وأضافت القناة أن الطائرة الثانية التفت وتوجهت صوب سان بطرسبرج، لتهبط في مطار أوستافييفو جنوب موسكو.

وشككت القناة في رواية السلطات التي أشارت إلى أن اسم بريجوجين كان ضمن قائمة ركاب الطائرة الأولى، وأنه لقي حتفه.

وأضافت: "ليست هناك معلومات محددة حاليا عن مكان وجود يفيجني بريجوجين في نهاية المطاف".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم فتح تحقيق في حادث التحطم.

وكانت آخر مرة شوهد فيها رئيس مجموعة فاجنر في مقطع مصور نشر أمس الأول الاثنين، يزعم أنه تم التقاطه في أفريقيا.

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