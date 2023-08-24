شركة "فاغنر" تعلن الحداد على مقرها بعد مقتل ريغوجين

المصدر: البيان

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أضاء مقر شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في مدينة سان بطرسبورغ، نوافذه على شكل صليب، وذلك بعد الإعلان عن مصرع يفغيني بريغوجين ومرافقيه جراء تحطم طائرتهم الخاصة.

إضاءة نوافذ مقر شركة هيئة الطيران الروسية تؤكد تواجد يفغيني بريغوجين على الطائرة المنكوبة وتعلن أسماء القتلى

وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت الإدارة أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها".

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو.

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