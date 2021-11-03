مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة شحن روسية بسيبيريا

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن طائرة شحن تملكها روسيا البيضاء هبطت اضطراريا اليوم الأربعاء في سيبيريا واندلعت فيها النيران، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم تسعة أشخاص، وذلك بعد اختفائها من على شاشات الرادار خارج مدينة إيركوتسك.

وقالت وكالة الطيران الاتحادي في روسيا (روسافياتسيا) إن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف إيه.إن12، وتملكها شركة جرودنو في روسيا البيضاء، دارت حول نفسها وهي تهوي إلى الأرض وعندها انقطع الاتصال معها.

وقال ايجور كوبجيف الحاكم الإقليمي لإيركوتسك "الشيء الوحيد الذي يمكننا رؤيته هو للأسف أن الجميع ماتوا".

وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا في الأعوام الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت مستمرة خاصة للطائرات المتقادمة في الأقاليم النائية.

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