ملكة بريطانيا تدعو قادة دول العالم إلى العمل معا لمكافحة تغيّر المناخ

المصدر: د ب أ

وجهت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا نداء إلى قادة العالم، الذين يحضرون مؤتمر المناخ كوب26، لحثهم على العمل معا في "قضية مشتركة: لمكافحة تغير المناخ و"حل أكثر المشكلات المستعصية".

وفي رسالة بالفيديو تم عرضها خلال حفل استقبال للترحيب برؤساء الدول والحكومات، أعربت الملكة إليزابيث عن أملها في أن يكون إرث القمة هو إدراكهم أن "وقت الكلمات قد انتهى وحان وقت العمل".

وأكدت الملكة أن التصميم على مواجهة المشكلات البيئة في الكوكب سيفيد "أبناء أبنائنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الملكة قولها "في الأيام المقبلة، العالم لديه فرصة للانضمام إلى الهدف المشترك لخلق مستقبل أكثر آمانا واستقرارا لشعبنا وللكوكب الذي نعتمد عليه".

وأضافت الملكة إليزابيث "لا أحد منا يقلل من خطورة التحديات التي تواجهنا: لكن التاريخ أظهر لنا أنه عندما تتحد الدول في قضية مشتركة، يكون هناك دائما مجال للأمل. من خلال العمل معا، لدينا القدرة على حل أكثر المشكلات المستعصية والانتصار على أخطر التحديات".

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