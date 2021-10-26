وفاة أول منقذ في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في برلين 2016

المصدر: د ب أ

بعد نحو خمس سنوات من هجوم الدهس الإرهابي بشاحنة مقطورة في سوق عيد الميلاد في برلين، توفي أحد أوائل المنقذين الذين هبوا لمساعدة الضحايا في تلك الليلة.

وقال قريب له لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما توفي في 5 أكتوبر الجاري ودفن منذ ذلك الحين في مدينة ترويسدورف بالقرب من بون.

وكان الرجل قد هرع إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من دخول السيارة الكبيرة إلى السوق المزدحم في بريتشيدبلاتز بوسط برلين في 19 ديسمبر 2016.

ويعتقد أنه أصطدم في هذه العملية بعارضة وأصيب بجروح خطيرة في رأسه. ومنذ ذلك الحين، احتاج إلى رعاية على مدار الساعة.

وقال قريبه إنه توفي بسبب مرض معد نتيجة العجز على المدى الطويل.

ولحماية خصوصية المتوفى وأسرته، تمتنع (د.ب.أ) عن تسميته.

وقد تم الآن تعديل عدد القتلى في الهجوم من 12 إلى 13.

وكان من بين الضحايا السائق الأصلي للشاحنة، الذي لقى مصرعه برصاص المهاجم في عملية اختطاف قبل ساعات من حادث الدهس بالسوق. وأصيب نحو 70 شخصا بجروح.

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