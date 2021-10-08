اصطدام غواصة نووية أمريكية بـ "جسم" مجهول في بحر الصين ولا إصابات خطرة

المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي أمس الخميس إن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية صدمت "جسما" أثناء غوصها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن الحادث لم يتسبب في إصابات خطرة.

وأفاد بيان للبحرية أن الحادث وقع يوم السبت وأن محطة الدفع النووي للغواصة لم تتأثر وما زالت تعمل.

وأضافت "الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة".

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض.

ووُصفت حالة اثنين من الجرحى بالمتوسطة.

وأضاف المسؤولون أن الغواصة تتجه الآن صوب غوام بطاقتها الذاتية وذلك لإجراء مزيد من الفحص.

وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة الجسم الذي اصطدمت به الغواصة.

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