مقتل 11 شخصاً على الأقل بحادث اصطدام قاربين في بيرو

المصدر: د ب أ

قتل 11 شخصا على الأقل إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو أمس الأحد.

وقالت سلطات الحماية المدنية في بيرو إنه وفقا للمعلومات الأولية فقد أصيب ستة أشخاص أيضا وفقد عدد آخر لم يتحدد حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "أندينا" عن مسؤولين قولهم إن تسعة أشخاص في عداد المفقودين، فيما ذكرت قناة "تي في بيرو نوتيسياس" الإخبارية أن عدد الأشخاص المفقودين يصل إلى 37.

وقالت البحرية البيروفية إن موظفي هيئة ميناء يوريماجواس أنقذوا 60 شخصا وانتشلوا 11 جثة في أعقاب الاصطدام بين القاربين، مضيفة أن البحث لا يزال جاريا.

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