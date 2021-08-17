"ألاسكا إيرلاينز" تطلب 10 طائرات "737 ماكس" جديدة من بوينغ

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة خطوط ألاسكا الجوية (ألاسكا إيرلاينز) أنها طلبت شراء نحو عشر طائرات من شركة بوينغ طراز (737 ماكس)، وهي الطلبية الثالثة منذ أن رفعت إدارة الطيران الاتحادية الحظر على هذا الطراز من الطائرات في نوفمبر.

وقال نات بيبر، نائب الرئيس الأول لخطوط ألاسكا الجوية المسؤول عن تخطيط الأسطول: "هذه الطائرات هي استثمار حكيم وطويل الأجل في أعمالنا. نحن متحمسون لتسريع نمو ألاسكا"، بحسب ما نقلته صحيفة "سياتل تايمز".

وبهذا الطلب الإضافي الذي تم أمس الاثنين، وصل إجمالي طلبيات الشركة من طائرات 737 ماكس إلى 93 طائرة، منها خمس طائرات في الخدمة بالفعل، وسبع طائرات أخرى قادمة في وقت لاحق من هذا العام.

كانت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والعالم قد أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس في مارس 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من خمسة أشهر مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

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